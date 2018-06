Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Engravida após sessão de sexo com a melhor amiga e o marido

Mulher de 37 anos envolveu-se sexualmente com homem de 41 e agora está à espera de bebé.

11:43

Uma mulher britânica está a viver um dos momentos mais difíceis da sua vida, após descobrir que está grávida do marido da melhor amiga, revelou em exclusivo ao jornal The Sun.



"Tudo aconteceu depois de uma noite de bebedeira em que fizemos sexo a três. Não tenho a miníma dúvida de que ele é o pai da criança que trago no ventre porque não estive com mais ninguém", assume.



Aquela que parecia ser apenas mais uma noite normal entre amigos tornou-se numa ménage às trois, que agora, provou ter tido consequências.



"Eu tenho 37 anos e a minha amiga tem 38. O marido tem 41 e os dois estão casados há 12 anos. Como habitual fui até casa deles para bebermos uns copos...somos amigas há 15 anos", começa por contar a mulher.



A mulher relata que sempre foi a confidente da sua amiga. "Ela contou-me que o casamento deles caiu na rotina e que o sexo era praticamente inexistente. Eles têm vindo a tentar ter um bebé há muitos anos e eu acho que ela culpa o marido pelo facto de não conseguir engravidar", sublinha.



Naquela noite, o clima entre os três começou a aquecer e a mulher acabou por ter relações sexuais com o marido da amiga, sempre com o consentimento desta, que assistiu a tudo.



"Eu e o marido dela é que estávamos a comandar tudo mas a minha amiga estava naquilo a 100%. Ele estava a ser incrível...não me recordo de muita coisa mas sei que na manhã seguinte foi esquisito acordarmos todos sem roupa. Desde então que não voltou a acontecer nada entre nós", recorda.



As coisas parecem ter melhorado entre o casal desde então, que acendeu uma nova chama na relação entre os dois. Mas nem tudo são rosas. "Não me andava a sentir muito bem e então fui ao médico. Descobri que estou grávida de três meses e estou em choque. Não sei o que fazer", conta, desesperada.