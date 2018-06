Engravida de homem casado e pede ajuda a coluna sentimental

Britânica de 27 anos tem receio de contar a verdade por saber que o "companheiro" não quer ter filhos com ela.

Uma mulher britânica, de 27 anos, escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun a pedir ajuda porque descobriu recentemente que está grávida de dois meses de um homem casado com quem mantém uma relação e não sabe como lhe contar.

O companheiro da mulher já lhe tinha confidenciado que não queria ter filhos com ela e nunca mostrou vontade em se divorciar.

A britânica confessa que apesar de já ter sido traída e saber que está a magoar a mulher do "amante" de 28 anos com quem se envolveu, não consegue deixar de planear na sua cabeça um futuro a três e de querer tê-lo na sua vida independentemente da situação em que ambos vivem.

Em resposta ao pedido de ajuda, a mulher foi aconselhada a contar ao homem sobre a gravidez e a pensar se vale mesmo a pena continuar com alguém que não parece amá-la de verdade.