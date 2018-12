Engravida ex-namorada duas semanas antes de se casar

Homem revela estar com medo de contar à mulher.

Um britânico de 28 anos diz estar completamente perdido. Em relato ao jornal The Sun, o homem revela ter engravidado a ex-namorada duas semanas antes de se casar com a atual mulher.



"Fui 'confrontado' com a minha ex-namorada, duas semanas antes do casamento", revelou.



O homem conta que estava na fila do supermercado quando encarou a ex de 30 anos.



"Não a vi durante dois anos e começamos a falar, tentando perceber o que cada um tinha andado a fazer nesse tempo", explica ao jornal The Sun.



A mulher estava com pressa e pediu que se encontrassem mais tarde para beber um copo e falar.



"Conversamos e ela disse-me que acabar comigo tinha sido um erro da parte dela. Ainda me amava", disse.



Foram até ao apartamento da mulher e, em minutos, os abraços passaram a beijos e acabaram por ir até ao quarto onde tiveram relações sexuais.



"Depois de tudo pedi-lhe desculpa e disse-lhe que foi um erro", refere o britânico.



A mulher ainda não sabe do episódio do marido com a ex-namorada e ele revela estar "com medo" de a perder se lhe contar.