Envia lista de "coisas a melhorar" a mulher com quem teve encontro há três meses

Homem sugeriu a jovem que emagrecesse e que pintasse o cabelo de uma "cor normal".

Kimberley Latham-Hawkesford conheceu um homem através da Internet, com quem teve um único encontro há cerca de três meses. Desde então que os dois nunca mais se falaram.



Até ao dia em que o homem decidiu voltar a contactar Kimberley através das redes sociais, pedindo-lhe desculpas pelo afastamento desde o primeiro encontro.



Logo de seguida, a jovem ficou em estado de choque ao aperceber-se de que o homem lhe enviara uma lista com os 15 aspetos que esta deveria melhorar sobre si própria.



"Gostaria de explicar-te porque nunca mais te contactei desde a nossa saída. Sinto que podias ter transformado o encontro em algo muito melhor", podia ler-se na mensagem.



Na lista o homem sugeria a Kimberley que esta emagrecesse "um ou dois quilos" e que apanhasse um pouco de sol para diminuir a palidez da pele, apesar de saber que a jovem não é fã de raios solares.



"Tens peitos grandes por isso devias exibi-los mais (...) Convém que atualizes o teu estilo e que uses roupas que se adequem à tua forma física. Devias pintar o cabelo de uma cor normal e colocar extensões. O cabelo comprido é muito mais atraente", podia ler-se entre as linhas do texto enviado.



Em choque, a jovem Kimberley decidiu partilhar a situação insólita com o mundo através das redes sociais. O homem tem sido alvo de várias críticas por parte dos internautas que o intitulam de 'machista'.



No final, o homem ainda deixa no ar a possibilidade de "considerar outra data". "Vou dar-te um mês para pensares e logo se vê se estás diferente. Tem um bom dia Kimberley", rematou.