Uma equipa de futebol da 10ª divisão inglesa abandonou um jogo após estar a perder por 8-0 ao intervalo.Os amadores do Abingdon United não suportaram a humilhação infligida pelos rivais do Abingdon Town, da mesma cidade, que aos 15 minutos já venciam por 4-0, e decidiram não voltar ao relvado para a segunda parte."Pegaram nas coisas deles e foram-se embora. Nunca vi uma coisa destas em 30 anos de futebol", disse um dirigente do Abingdon Town.