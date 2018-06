Esfaqueia mulher após descobrir caso lésbico

Crime ocorreu durante a noite de passagem de ano.

Um homem, de 49 anos, esfaqueou a mulher, de 44, no peito após descobrir que esta mantinha um caso lésbico com uma das amigas da filha. O caso ocorreu na noite de passagem de ano em Bromsgrove, no Reino Unido.



"Matei a minha mulher", confessou David Clark quando ligou para os serviços de emergência. No entanto, este ainda afirmou que não sabia o porquê de o ter feito e que estava muito confuso com tudo o que tinha acontecido.



Durante uma das sessões de julgamento, o arguido revelou que em dezembro de 2016 a esposa o tinha obrigado a assinar um contrato para que esta pudesse estar com outras pessoas de forma intima. Segundo este, Melanie chegou mesmo a ameaça-lo de morte.



Apesar da confissão inicial, o suspeita nega agora ter cometido o homicídio. O caso vai permanecer em tribunal.