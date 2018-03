Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhol filma-se em corrida de carros ilegal

Foi detido após publicar vídeo comprometedor.

02:30

Já diz o ditado popular que muitas vezes é o coelho que se vai meter na toca do lobo... Neste caso, um espanhol foi mesmo colocar-se à mercê da polícia.



O homem, de 39 anos, filmou-se numa corrida ilegal de carros enquanto conduzia um Audi R8 a 300 km/hora.



Foi detido pela polícia por motivos não relacionados e, com a detenção, as autoridades encontraram um vídeo que o incrimina de condução ilegal e descuidada.



Foi condenado a dois anos de prisão.