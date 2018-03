Esquece-se de aniversário de casamento e é espancado pela mulher

Homem teve de receber tratamento hospitalar devido a ferimentos na cabeça e face.

Carol Stone, de 35 anos, foi detida pela polícia da Flórida por agredir o marido num dos dias mais importantes para o casal. O homem esqueceu-se do aniversário de casamento e foi agredido a murro na face e cabeça.

Segundo o jornal Daily Mail, as agressões foram denunciadas pela vítima que gravou os acontecimentos com o telemóvel e entregou as imagens na esquadra da polícia.



Para sustentar as acusações, o homem apresentou os relatórios médicos que descreviam o tratamento recebido nos ferimentos da cabeça e face.

A mulher foi detida e, após uma sorridente foto de cadastro, confirmou aos polícias que "empurrou o homem para o chão e atacou-o como uma louca".

Carol responderá em tribunal pelo crime de violência doméstica.

Após as agressões, foi publicada na página Facebook da polícia local uma imagem referente a abusos domésticos e a recordar a importância de denunciar os crimes em qualquer circunstância.