Esqueleto de criança anã confundido com “alien”

Coleccionador encontrou o cadáver que tem apenas 15 centímetros.

19:01

Um cadáver com apenas 15 centímetros foi encontrado em 2003 na cidade de Atacama, no Chile, e há anos causava discórdia no meio científico. O esqueleto era apontado como o "primeiro exemplar de conhecimento público de um alien", mas exames recentes revelaram que as ossadas pertencem a uma menina com nanismo.

De acordo com o jornal The Sun, os testes de ADN provaram que o esqueleto, apelidado pelos investigadores de Ata, era humano e que terá morrido há cerca de 40 anos.

O esqueleto foi encontrado, envolvido em uma manta de pele, por um colecionador de antiguidades no interior de uma igreja.

As profundas más formações no crânio e costelas, levaram os investigadores a considerar, prematuramente, que as ossadas pertenciam a um alienígena.

"Ela estava tão mal formada que seria impossível de ser alimentada. Dada a sua condição, o aborto teria sido realizado nas primeiras consultas neonatais, mas devido ao local geográfico onde foi encontrado, sabemos que esse tipo de cuidados não existiria", declarou Garry Nolan, professor na Universidade de Medicina de Standford.

O cadáver continua a ser analisado e os médicos esperam conseguir recolher dados que ajudem a entender melhor as deficiências de crescimento.