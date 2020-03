Esquilo arrepende-se de roubar comida

Um esquilo arrependeu-se de tentar roubar a comida dos pássaros quando foi apanhado por um alimentador de aves motorizado.Assim que o esquilo pousou na ‘armadilha’ o motor do alimentador começou a girar fazendo com que o pobre esquilo andasse às voltas incessantemente.O momento insólito foi captado em Sheffield no Reino Unido quando um jovem filmava o novo passatempo do pai.