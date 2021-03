De longe, pode parecer uma encomenda voadora, mas é um esquilo ladrão que pegou no que viu junto a uma porta, em Chicago, e fugiu com o saque para o telhado.



O assaltante felpudo e diminuto foi apanhado em flagrante por Noemi Gutierrez, que filmou tudo a partir do alpendre de casa. "Ficámos a rir, incrédulos com o que víamos", conta Noemi.