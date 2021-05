Um canadiano que pescava num rio de New Bruswick ficou intrigado ao ver grande atividade nas águas a alguma distância do barco. Ao aproximar-se, percebeu que um cardume estava a atacar um... esquilo.



Compadecido com o pequeno náufrago em apuros, Matt Myers usou um remo para o resgatar, levando-o de seguida para a segurança da margem.