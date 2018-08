Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estafeta de pizza dá concerto privado

Recital de piano improvável foi captado em vídeo.

Uma família de Shelby Township, Michigan, recebeu mais do que pediu.



Encomendou pizza a um restaurante local e quando Bryce Dudal, de 18 anos, foi levar as pizzas, acabou por se sentar no piano dos filhos do casal e fazer uma interpretação sem falhas da 'Sonata ao Luar', de Beethoven.