"Estou farta de crianças em todo o lado, aos gritos": Tiktoker pede construção de bairros "só para adultos"

Uma mulher australiana publicou um vídeo na rede social TikTok para fazer um apelo: serem construídos bairros "só para adultos", onde fosse proibido viver com crianças.A mulher, de 27 anos, conhecida no TikTok como 'Baby Soja', pediu a criação destas áreas para pessoas que, como a própria, "odeiam crianças". Segundo o jornal britânico Daily Mail, vários internautas concordaram e apoiaram a mulher."Gostaria de saber quando é que alguém vai fundar um bairro só para adultos", questionou a mulher.A Tiktoker justificou o pedido dizendo estar "farta de crianças" que perturbam a "paz e sossego" em zonas partilhas e áreas públicas, depois de ter ido nadar numa piscina e várias crianças estarem "os saltos para dentro de àgua" e "aos gritos"."Estou tão farta de ir a sítios e as crianças estarem em todo o lado, aos gritos. Eu sou obrigada a aturar isso? Eu acho que, pessoas como eu, que são más e odeiam crianças, deviam ter um bairro próprio, onde podemos simplesmente estar sossegados e em paz", acrescentou a mulher.