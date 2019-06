Um estudante francês de 18 anos saiu da cama com o pé esquerdo no dia do exame final do liceu.Começou por perder o autocarro que o devia levar à escola. Em desespero, pediu o carro emprestado ao pai, mas estava tão nervoso que este acabou por se despistar numa curva, felizmente sem consequências de maior.A polícia foi chamada e, ao perceber o estado de ansiedade do rapaz, acabou por dar-lhe boleia até à escola.Ao menos que o exame tenha corrido bem.