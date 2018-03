Ex-acompanhante de luxo consola mulher trocada por prostituta

Samantha X dá conselhos a seguidora que descobriu que que o marido está apaixonado por profissional do sexo.

A famosa ex-acompanhante de luxo Samantha X, cujo verdadeiro nome é Amanda Goff, tem sido o consolo de uma mulher que descobriu que o marido está apaixonado por uma prostituta e que, por isso, estará preparado para a deixar. Amanda, natural do Reino Unido mas residente na Austrália, trabalhou muitos anos na industria do sexo, depois de se ter desencantado com a profissão de jornalista. Agora, com milhares de seguidores nas redes sociais e no seu site oficial, a ex-acompanhante de luxo faz as vezes de conselheira, para além de escrever livros sobre a industria do sexo e as relações amorosas.

"Olá Sam, preciso mesmo muito da tua ajuda. Sou casada há 10 anos e apaixonada pelo meu marido. Há 9 meses tivemos um bebé e achava que estava tudo bem. Mas acabei de descobrir que o meu marido recorreu várias vezes a uma prostituta. Confrontei-o e ele disse-me que está apaixonado por ela e que está preparado para me deixar. Eu amo-o e preciso de o convencer a deixar a outra mulher de vez. Por favor, preciso do teu conselho", escreve a mulher.

Samantha X, de 43 anos, respondeu prontamente e afirma que tudo não passa de uma "ilusão" e que o homem "apenas pensa que está apaixonado" pela prostituta.

"O seu marido é um idiota por se apaixonar por uma profissional do sexo. Se há coisa que lhe posso garantir é que essa mulher não está apaixonada por ele. Ela pode achar que ele é boa pessoa e dizer-lhe o que ele quer ouvir. Mas é para isso que ele lhe paga. Provavelmente ele não sabe nada da vida pessoal dela. Ele só está apaixonado pela ideia de ter uma mulher completamente focada nele e no prazer dele durante algumas horas", escreve Samantha X.

A ex-acompanhante de luxo adianta que é esse o trabalho de uma profissional do sexo: fazer com que o cliente "se sinta a pessoa mais especial do mundo".

"Ela usa lingerie sexy, serve-lhe bebidas, ouve os seus lamentos e problemas, está totalmente presente, sem um bebé que chora, sem os problemas de casa. Claro que ele vai pensar que está apaixonado por ela. Mas o que ele acha que é amor não é real. É uma fantasia, breves momentos em que se deixa levar pelo prazer e se sente como um rei", continua Samantha X.

Samantha, que mantém uma relação estável com o apresentador de TV australiano Ryan Phelan desde que deixou de ser acompanhante de luxo, aconselha a mulher traída a perdoar a rival. "Não a odeie, ela está apenas a fazer o seu trabalho. Ela não é a mulher que ele pensa que é: tem contas para pagar, stress, problemas pessoais e familiares, pressões do dia a dia... Mas ele não ouve nada disso, não conhece esse lado", defende Samantha, que diz que a mulher deve fazer um ultimato ao marido.

Mas a ex-acompanhante de luxo deixa uma ressalva: mesmo que o homem escolha a família, a mulher deve pensar duas vezes se quer ficar com alguém que não a deseja.

"Ele está só a ser iludido e egoísta. Se escolher a acompanhante ainda é mais idiota. Expulse-o de casa, fique com todo o dinheiro que conseguir e encontre segurança e conforto em saber que tudo vai acabar em lágrimas. As dele", termina Samantha X.