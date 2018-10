Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Expulsa por falar com rebuçado na boca

Conselheira municipal ‘ofende’ colegas.

02:30

Uma conselheira municipal da cidade de Kumamoto, no Japão, foi expulsa da assembleia local por falar com um rebuçado para a tosse na boca.



A atitude foi considerada ofensiva pelos colegas, que há um ano também já tinham convidado Yuka Ogata a abandonar a sala quando levou o filho bebé para o trabalho para chamar a atenção para a dificuldade das mães em conciliar o trabalho com a maternidade.