Facebook pune fotografia com vacas a pastar por ser conteúdo 'demasiado sensual'

A rede social do Facebook consegue, através de algoritmos, identificar as imagens consideradas demasiado violentas ou de cariz sexual, levando a que as mesmas sejam eliminadas por forma a manter a plataforma 'limpa'.



No entanto, parece que o algoritmo da rede social também erra e parece que estamos perante um desses erros.







O responsável pela conta, o fotógrafo Mike Hall, foi proibido pela rede social de publicar naquela plaataforma, esperando durante meses que a rede social percebesse o erro e decidisse anular a punição. Neste momento o Hall já consegue usar a rede social sem qulquer limitação.