Uma reprodução da Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, foi arrematada em leilão, esta sexta-feira, por 2,9 milhões de euros.O preço da 'Hekking Mona Lisa', pintada no início do séc. XVII por autor desconhecido, começou a subir na última hora do leilão online, passando dos 500 mil euros para 2,4 milhões (2,9 milhões com comissões).A leiloeira diz que este é um valor recorde para uma reprodução da Mona Lisa.