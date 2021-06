Falta de sexo e paixão: Casados revelam motivos que levam à traição

Alguma vez se questionou porque é que as pessoas traem? O site de encontros para pessoas casadas Ashley Madison fez um estudo em que analisou as respostas dos utilizadores.De acordo com os resultados dos questionários, a que responderam homens e mulheres, a razão mais comum para a infidelidade é a falta de sexo em casa.Alguns utilizadores revelaram que não faziam sexo com o parceiro há mais de 10 anos.

O diretor de estratégia da plataforma Ashley Madison, Paul Keable, disse: "Ouvimos várias vezes os nossos membros dizerem que a motivação para trair é uma vida sexual conjugal insatisfatória".



Outra razão que os indivíduos casados apontam para a traição é o sentimento de desconexão entre eles e seus cônjuges quando se trata de necessidades sexuais.

Uma percentagem de 55% disse que o seu cônjuge não quer tentar coisas novas na cama, 52% disse que não há paixão entre eles, 50% afirmou que não há variedade e 50% não tem sexo com frequência.

Noutros casos o sexo desaparece completamente da relação.

34% dos inquiridos revelam que não tiveram relações sexuais com o companheiro durante 1 a 5 anos, 30% diz que o período sem sexo foi de 5 a 10 anos, e 19% passaram ainda mais tempo sem relações íntimas com o companheiro.



A segunda grande descoberta do relatório foi que os membros de Ashley Madison usaram o sexo extraconjugal como uma forma para descobrirem mais sobre si mesmos.