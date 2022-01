Família abre caixão e depara-se com corpo de outra pessoa durante velório

A situação caricata aconteceu em Ohio, nos EUA, durante um velório de uma mulher de 51 anos. Os familiares apanharam um enorme susto ao abrir o caixão e dar de caras com outra pessoa no lugar do ente querido.A funerária responsável pelo funeral teria confundido os dois corpos e acabou por enviar a pessoa errada para a cerimónia, avançou o jornal Globo.A pessoa no lugar da falecida Sonya White, que morreu repentinamente, estava vestida com as roupas da vítima e até a sua peruca favorita."Foi traumático. Ninguém deveria passar por isso com o seu ente querido. Eu nunca na minha vida vi algo assim antes", comentou Lisa Harden, prima de Sonya ao site The Mirror.

Já a funerária admitiu que houve um equívoco, pediu desculpas e concordou em pagar pelos serviços. Mas, a família já avançou que pretende abrir um processo jurídico contra a empresa.

"Tudo o que escolhemos para a minha irmã, escolhemos com amor. Escolhemos exatamente o que achámos que ela iria gostar. Uma pessoa espera que o seu ente querido seja tratado com cuidado, e ser tão descuidado com o membro da família de alguém é imperdoável", desabafou a irmã de Sonya ao WBDJ7.