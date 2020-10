Família coloca "morto" em arca congeladora e ele acorda 20 horas depois

As autoridades indianas resgataram um homem de 74 anos de uma arca congeladora onde tinha sido colocado pelo irmão, depois da família presumir que ele tinha morrido.

Balasubramanian Kumar estava acamado e visivelmente doente, quando a sua família, que vive em Kandhampatti, na região de Tamil Nadu, no sul da Índia, notou que ele tinha parado de se mexer.

Assumindo que o homem tinha morrido, a família encomendou uma arca congeladora para que pudessem ficar com o corpo e realizar as últimas cerimónias. Mas no dia seguinte, quando um funcionário da empresa da arca congeladora a foi buscar novamente, notou que o "corpo" se estava a mexer. A família foi imediatamente chamada e rapidamente se percebeu que o homem de 74 anos ainda respirava, apesar de ter passado cerca de 20 horas fechado.

De acordo com o jornal Independent, a polícia de Sooramangalam foi imediatamente acionada e abriu um inquérito aos membros da família por terem declarado a morte de Kumar sem consultar um médico.