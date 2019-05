Família de patos vive em casa muito original

Uma família de 16 patos foi adotada pelos donos de um stand de venda de automóveis em Orlando, Florida.As aves são agora as mascotes dos vendedores, que as alimentam com regularidade, e podem entrar e sair das instalações sempre que quiserem.Tudo começou quando a mãe das crias decidiu criar um ninho junto ao stand, onde deu à luz 15 patinhos bebés.