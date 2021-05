Família descobre píton com 80 kg escondida na cozinha

Uma família australiana não ganhou para o susto quando, enquanto via televisão, foi surpreendida por um barulho na cozinha. Tratava-se de uma enorme píton, com cerca de 80 kg, que estava escondida no teto da cozinha e, naquele momento, resolveu ‘aventurar-se’ e rastejar pelas vigas do telhado.

O insólito caso aconteceu em Bisbane, na Austrália. A família acabou por ter que contactar especialistas para retirar o animal. Recorreram a Steve Brown, da Brisbane North Snake Catchers and Relocation, uma empresa especializada neste tipo de ‘serviços’, que relatou como conseguiu retirar o animal da casa nas redes sociais.

Demorou cerca de uma hora e meia e precisou de "um secador de cabelo, um cabo de plástico e muita paciência".

"Os residentes estavam a ver televisão e ouviram um som. Quando foram ver o que se tratava deram de caras com este ‘grandalhão’", relata o ‘apanhador’ de serpentes.

Depois de retirada do local, a píton-carpete foi devolvida ao habitat natural. Este tipo de réptil não é venenoso nem agressivo, mas tem uma dentição que pode impressionar. "Ainda que a dentada não seja venenosa, uma mordida de um animal destes faz estragos, porque têm quase 100 dentes", explica Steve Brown.