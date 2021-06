Louisiana, nos Estados Unidos da América (EUA), recebeu 50 biliões de dólares (42 biliões de euros) por engano na conta bancária e devolveu o dinheiro.O caso aconteceu a 12 de junho, quando a mulher de Darren James abriu a conta a descobriu a elevada quantia. Mas em vez de comprar um novo par de sapatos, ou um carro de luxo, a família ligou de imediato para o banco a reportar a transferência.Darren James, pai de dois filhos, ainda pensou que podia ser uma herança de um tio rico desconhecido, mas rapidamente percebeu que era um erro do banco."Sabíamos que não era nosso. Não o ganhámos, por isso não podíamos fazer nada com o dinheiro", disse.Como ex-polícia do Departamento de Segurança Pública de Louisiana, James também sabia que ficar com o dinheiro seria considerado roubo.A elevada quantia acabou por ser retirada da conta da família no dia 15 de junho. "Fui bilionário por quatro dias. Foi uma sensação boa, embora não pudesse fazer nada com isso", terminou Darren James.