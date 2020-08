Fanática do fitness desenvolve doença mortal por treinar demais no ginásio

Uma jovem inglesa de 23 anos, que se assume fanática do fitness e bem-estar, travou um duro combate contra uma doença mortal, que desenvolveu depois de ter treinado em excesso no ginásio.

Kiana Alvarez começou a sentir dificuldades em respirar e dores "supre intensas" no corpo ao terminar os treinos. Achava que era normal e que se devia à exigência dos exercícios mas um dia, quando percebeu que não se conseguia levantar devido às dores e não conseguia mesmo respirar, percebeu que se tratava de algo sério. Suspeitava de rabdomiólise, doença que afetou o seu ídolo, a culturista e estrela do crossfit Dana Linn Bailey, que se viu envolvida numa luta contra a condição durante mais de um ano.

O diagnóstico veio confirmar as suspeitas. A rabdomiólise é uma doença rara que se desenvolve a partir de uma lesão muscular. As fibras que constituem os músculos começam a morrer e o seu conteúdo é libertado para a corrente sanguínea, acabando por afetar os rins, que não conseguem fazer a correta filtração das substâncias e entram em falência. Se não tiver tratamento imediato, pode resultar na morte do doente.

"Fui eu que dei o alerta aos médicos, porque eles não sabiam o que podia estar errado comigo", revela Kiana ao Saturday Telegraph. A jovem, que esteve hospitalizada em estado grave, deixa agora o alerta para os comportamentos a evitar, para prevenir a doença que ameaça a sua própria vida.

"Eu não bebia água o suficiente e treinava todos os dias de manhã antes de comer. Estava muito desidratada sempre. E assim os músculos morrem. É o que acontece, começam a ser destruídos devagarinho e os fluidos entram na corrente sanguínea, nos rins e no fígado", conta a inglesa.

Apesar do susto, Kiana já tem planos para regressar à atividade física. "Já tive alta e disseram-me que podia voltar a treinar. Claro que vou logo para o ginásio, mas agora vou puxar menos por mim", termina.