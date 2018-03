Faz 30 anos e ‘celebra’ com funeral da sua juventude

Mulher faz festa de aniversário com tema insólito.

11:56

A maioria de nós leva a juventude a desejar ser mais velho mas, com o passar dos anos o desejo inverte-se e gostávamos de ser mais novos outra vez. A meta dos 30 anos significa, para muitos, o fim da juventude. É este o caso de Mila Blatova, uma mulher russa que resolveu assinalar a chegada aos 30 com... um funeral para a sua juventude.

Mila vestiu-se de negro da cabeça aos pés para ‘festa’, em que todos os convidados também fizeram o luto, no meio de decorações relativas à ‘morte’ da juventude da aniversariante, coroas de flores e balões pretos.

"A ideia veio do meu desejo de deixar os meus 20 e assumir que estou a ficar velha. O objetivo era ser uma forma divertida e diferente de aceitar este novo capítulo da minha vida. Mas queria algo muito dramático", afirma Mila, que diz ter-se inspirado no dramatismo da mãe de Kim Kardashian, Kris Jenner.

"Estou positiva, apesar da morte da minha juventude. Tenho dois filhos lindos e maravilhosos e estou preparada para novas aventuras com eles, de braços abertos para o que a vida me possa trazer. Mas vou ter saudades de me sentir jovem", garante a russa.

As imagens de Mila como ‘viúva’ no aniversário depressa se tornaram virais. Foram partilhada pela irmã da russa, Summer que escreveu: "Perguntei à minha irmã o que queria fazer para celebrar o aniversário e ela disse-me ‘Um funeral para a minha juventude". Bem, o teu desejo é uma ordem. Feliz funeral no teu último dia como jovem. De referir que eu sou muito dramática, mas a minha irmã leva a taça!".

Para quem passa pelo mesmo, Mila tem um conselho na ponta da língua: "Assumam quem são e a idade que têm. E mais do que isso, não tenham medo de se divertirem, tenham a idade que tiverem".