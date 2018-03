Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz sexo com homem que conheceu no funeral da avó

Jovem de 23 anos foi confortada por homem mais velho durante cerimónia fúnebre.

09:19

Uma jovem britânica de 23 anos escreveu uma carta anónima ao jornal The Sun, onde revelou que fez sexo com um homem que conheceu no funeral da sua avó, que morreu há cerca de dois meses.



"Ele tem 27 anos e costumava ir jogar bingo com a minha avó. Veio falar comigo no final da cerimónia. Éramos as duas pessoas mais novas e por isso, de certa forma, fiquei feliz por conversar com alguém que não tinha o dobro da minha idade", começa por contar a rapariga.



A química entre os dois foi evidente e naquele dia trocaram números de telefone. "Fui para casa a pensar nele quando deveria ir a pensar na minha avó e na tristeza que sentia pela morte dela", explica.



O homem de 27 anos revelou que trabalhava em plataformas petrolíferas, pelo que estaria ausente durante muito tempo. No entanto, no dia seguinte os dois combinaram um encontro e em duas semanas foram jantar juntos.



"No final fomos para o apartamento dele. Ele beijou-me e fizemos sexo. Foi incrível. Estivémos juntos quase todos os dias a partir daí. Mas ele sempre deixou claro que só está à procura de diversão comigo. Acho que me estou a apaixonar e não sei o que faça porque ainda não consegui perceber se é mútuo", lamenta.