Faz sexo com o namorado da mãe e ex-marido da prima

Mulher de 33 anos ficou viúva há seis meses e envolveu-se com parente.

10:17

Uma mulher de 33 anos confessou em exclusivo ao jornal The Sun ter feito sexo com o ex-marido da prima, que ultimamente tem mantido um relacionamento com a sua mãe.



"O meu marido morreu há seis meses atrás. Nós fomos feitos um para o outro e eu sinto muito a falta dele. Estivemos juntos durante 14 anos e temos uma filha de 12", explica a mulher.



Apesar de já conhecer o marido da prima, de 52 anos, há já muitos anos, a britânica nunca tinha olhado para este de outra forma. Há cerca de três anos, sem revelarem o porquê a ninguém, o casal separou-se, e foi nessa altura que o homem começou a namoriscar com a mãe da jovem de 33 anos.



"Há muito tempo que eu não via a minha mãe tão feliz. Ela é viúva do meu pai há cerca de 10 anos. Uma noite fui sair com uns amigos e por acaso encontrei o novo namorado da minha mãe. Conversámos e rimos bastante. Foi a primeira vez que me ri desde que o meu marido morreu", recorda.



Na noite seguinte, os dois voltaram a encontrar-se. Atualmente mantém um caso amoroso há cerca de três meses. "O sexo entre nós é incrível e ele quer assumir uma relação comigo mas eu não sei o que fazer. Sinto que o amo e que não quero ficar sozinha mas não quero magoar a minha mãe e a minha filha que ainda o chama de 'tio' como sempre fez. Sinto que estou a viver uma mentira", conclui.