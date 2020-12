Dale McLaughlan comprou uma mota de água e partiu da Escócia em direção à ilha de Man para visitar a namorada. O homem rebocou a mota de água durante mais de 110 km até chegar à costa de Whithorn. A partir daí, navegou mais 40 km no mar da Irlanda, numa viagem que durou perto de 5 h por causa do mau tempo. Já em terra, caminhou mais 25 km, tudo para ver a sua amada. Arrisca agora quatro semanas de prisão por violar as regras contra a pandemia.