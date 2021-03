Um entusiasta do cubo de Rubik levou o desafio ao limite e bateu um recorde mundial do Guinness.



O indiano Atharva R Bhat, de Bangalore, com somente 8 anos, fez um cubo com cada uma das mãos e, para tornar tudo ainda mais ‘fácil’, fez um terceiro com os pés, demorando somente 1 minuto e 29,9 segundos a completar a tarefa. E, mesmo assim, quer fazer melhor e acabar em menos de 60 segundos.