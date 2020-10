Ferrari de 350 mil euros incendiou-se na autoestrada e acabou totalmente destruído

Vai tranquilamente a acelerar o seu Ferrari de 350 mil euros numa autoestrada livre de trânsito quando começa a cheirar-lhe a queimado.



Sem perceber muito bem o que está a acontecer, encosta na berma para, de repente, ver o seu super desportivo a ser devorado pelas chamas que irromperam do motor.





Foi o que sucedeu ao infeliz condutor do que parece ser um Ferrari 488 Pista Spider meio carbonizado

O sinistro aconteceu no último sábado numa autoestrada alemã nos arredores de Lauf an der Pegnitz, no sul da Baviera.

Quando os bombeiros chegaram ao local, apenas tiveram tempo de apagar o fogo no motor, sendo praticamente impossível salvar o bólide.

