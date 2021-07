Festival Estoril Lisboa promovido com imagem da ponte Golden Gate em São Francisco

Leia também Festival Summer Fest na Ericeira foi adiado para julho de 2022 Morrison-Knudsen, mas os internautas portugueses não deixaram o erro passar e multiplicam-se as publicações a dar conta da 'gaffe'.

O erro não passou despercebido nas redes sociais e está a dar que falar: O Festival Estoril Lisboa, que traz à capital o melhor da música erudita, está a ser publicitado, em 'mupis' e cartazes espalhados pela cidade, com a imagem da ponte errada. A organização quereria colocar, no cartaz de promoção, a Ponte 25 de Abril, monumento icónico de Lisboa, mas acabou por ilustrar o festival de música com a ponte Golden Gate, localizada em São Francisco, nos EUA.É 'comum' confundirem-se as duas pontes, muito semelhantes e que até tiveram a mesma empresa de construção envolvida, a