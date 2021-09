Filho mantém cadáver da mãe em porão para continuar a receber pensão

Um austríaco de 66 anos manteve o corpo da mãe num porão durante um ano para receber o pagamento da pensão. As autoridades austríacas acreditam que a mulher de 89 anos, que sofria de demência, morreu em junho do ano passado, segundo a BBC News.O homem de 66 anos que vivia em Innsbruck, na Áustria, manteve o corpo conservado com gelo e areia de gato, num porão, de modo a disfarçar o cheiro.A polícia estima que ele tenha recebido ilegalmente, pelo correio, cerca de 50 mil euros em benefícios, desde junho de 2020.A suspeita de crime foi lançada quando o austríaco recusou o pedido de um carteiro, diferente do que usualmente entregava os pagamentos, para ver a benefíciária. Esta recusa desencadeou uma investigação que concluiu o crime.As autoridades locais disseram à imprensa local que o homem manteve o corpo conservado por falta de condições financeiras para pagar o funeral da mãe e para pagar a renda da casa que dividiam.A autopsia descartou que ele tivesse matado a mãe. O austríaco de 66 anos foi acusado de ocultação de cadáver e fraude de benefício.