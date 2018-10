Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foca joga às escondidas com visitantes em aquários dos EUA

Animal divertiu-se a trocar as voltas aos turistas, ora espreitando de um lado de um pilar, ora do outro...

01:30

Uma foca bem-disposta resolveu brincar às escondidas com os visitantes do aquário onde vive, nos Estados Unidos.



Durante vários minutos, o animal divertiu-se a trocar as voltas aos turistas, ora espreitando de um lado de um pilar, ora do outro...



<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/1785566.html"></iframe>