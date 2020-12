As imagens mostram um Ford Fiesta prateado a colidir contra a traseira de um Lamborghini Aventador avaliado em mais de 150 mil euros.O dono do supercarro é visto a travar de forma súbita e o condutor que seguia atrás não foi capaz de evitar o embate.O vídeo foi captado por um terceiro condutor que seguia na mesma estrada em Manchester, no Reino Unido, que ficou incrédulo com o incidente.