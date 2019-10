O casamento é sem dúvida o dia mais feliz para um casal. Os preparativos para o grande dia são planeados ao pormenor para que nada falhe.Os gostos de cada casal diferem, mas grande parte dos apaixonados sonham em casar numa praia paradisíaca com o pano de fundo a água cristalina do oceano.No entanto, para um jovem casal a fotografia do primeiro beijo como marido e mulher acabou arruinada por uma banhista, de fato de banho azul que, com um ar curioso, acaba por ofuscar a vista para o mar.As autoridades colocaram uma fita em redor da área que seria utilizada para a cerimónia, de modo a manter as pessoas afastadas do local. Mas a senhora de fato de banho azul não aguentou a curiosidade e quis testemunhar o amor que unia o casal 'casado de fresco'.