Um homem resolveu pedir a namorada em casamento na Brooklyn Bridge em Nova Iorque (Estados Unidos da América) e contratou até uma fotógrafa para registar o momento. Até aqui tudo parece normal... O problema surgiu quando a fotógrafa se colocou no meio da via para ciclistas da movimentada ponte nova-iorquina, acabando por ser derrubada.Nas imagens divulgadas na conta da rede social Instagram do noivo, é possível ouvi-lo a dizer: "Não há problema. Isto ficará bem no vídeo. Com certeza dá para editar depois". Já a fotógrafa não parece ter gostado nada da situação a julgar pelas imagens.Tudo acabou bem quando a noiva disse "Sim".