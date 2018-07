Criança com cabeça pendurada em linha de comboio cria revolta

Menino estava acompanhado por um adulto, em Trowbridge, Inglaterra.

09:57

A polícia britânica confirmou que está a investigar o caso, depois de uma testemunha, Tim Brown, descrever a situação como "absolutamente inacreditável" numa publicação no Facebook.



Milhares de pessoas já comentaram essa publicação, tratando o adulto que acompanhava a criança como "estúpido".













Uma fotografia de uma criança deitada numa plataforma de comboios em Trowbridge, em Inglaterra, com a cabeça pendurada na linha ferroviária, na presença de um adulto, está a provocar indignação nas redes sociais.A imagem do rapaz, bem como de duas meninas ajoelhadas atrás dele, tornou-se viral, segundo avança o The Sun.