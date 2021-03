O canadiano Adam Wilson, de Toronto, comprou uma velha máquina fotográfica no eBay que trazia um rolo dentro. Mas o vendedor, de Lewisberry, Pensilvânia (EUA), não conhecia o dono original. Wilson revelou as fotos e publicou-as no Twitter, pressupondo que tivessem 10 a 20 anos.



Uma TV local deu a notícia e alguém reconheceu Maria Bartoletty. As fotos foram-lhe devolvidas. São de 1997 e são preciosas, pois mostram familiares de Maria já falecidos.