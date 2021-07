Uma rotura num gasoduto submarino no Golfo do México causou sexta-feira um violento incêndio à superfície do mar, a poucos metros de uma plataforma petrolífera.Vários navios-tanque combateram as chamas durante mais de cinco horas, tendo usado água e nitrogénio para sufocar o incêndio.As imagens do insólito ‘olho de fogo’ tornaram-se rapidamente virais nas redes sociais.