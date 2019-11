Funcionário de aeroporto condenado por trocar etiquetas de malas

Um funcionário do Aeroporto Changi de Singapura foi condenado a 20 dias de prisão.O homem, em 2016 e 2017, trocou as etiquetas de quase 300 malas, enviando-as para os destinos errados.Tay Boon Keh, de 66 anos, fez as trocas em retaliação pelas más condições laborais.