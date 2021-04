Um funcionário de um hospital italiano faltou ao trabalho durante mais de 15 anos sem que tivesse sido alvo de medidas disciplinares ou sofrido cortes no salário, num caso que está a chocar o país. O homem começou a faltar ao trabalho em 2005 e chegou a ameaçar a diretora do hospital para não denunciar o caso. Entretanto, a direção mudou e o caso caiu no esquecimento, possibilitando que ele recebesse mais de 500 mil euros sem trabalhar um único dia.