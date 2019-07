Gaivota 'ataca' comida' em momento hilariante

Uma gaivota foi filmada em pleno ataque à comida.Estava pousada no seu posto habitual à espera do alvo e, assim que um homem que estava a comer se aproximou, a gaivota não deu hipótese e atacou o pão com salsicha.O momento foi captado por Neil Phillips, no País de Gales, que decidiu filmar a gaivota que passou a tarde toda a roubar comida.