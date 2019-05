Um norte-americano de 58 anos viu o ritual de várias décadas dar frutos. Todas as segundas-feiras ia até à mesma loja, a Campbell’s Party Store, para comprar um bilhete da mesma lotaria, a Fantasy 5.Mas esta semana o bilhete, com os números 01-11-19-24-36, trazia prémio e o apostador não identificado, residente no estado do Michigan, levou para casa um jackpot de quase 150 mil euros."Isto vai mesmo recompor as minhas poupanças", disse o premiado.