Um residente do Arkansas, EUA, tornou-se milionário por tomar a vacina contra a Covid-19. As autoridades decidiram oferecer raspadinhas a todas as pessoas que tomam a vacina, numa tentativa de incentivarem as pessoas a vacinar-se, e Gary Smith foi contemplado com o chorudo prémio de um milhão de dólares (840 mil euros).Ficou protegido e... rico.