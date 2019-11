Gata salva bebé de cair das escadas

Uma mãe colombiana descobriu, ao ver as imagens de videovigilância de casa, que a sua gata salvou o filho de um ano de uma queda perigosa das escadas."Apresento-vos a heroína da semana", escreveu Diana Lorena Álvarez, no Facebook. Nas imagens é possível ver o bebé a gatinhar num pátio.Ao aproximar-se de umas escadas, o felino salta do sofá onde estava e impede o bebé de cair.