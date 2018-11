Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gato 'asfixiado' por sete cachorros em Itália

Cães Golden Retriever receberam com um verdadeiro ataque de mimos o gato Giuseppe.

01:30

Como cão e gato é expressão que designa uma relação conturbada, mas a proverbial inimizade entre felinos e canídeos tem muitas e excelentes exceções.



Um vídeo filmado em Allessandria, Itália, mostra nada menos do que sete dessas exceções, pois sete cachorros Golden Retriever receberam com um verdadeiro ataque de mimos o gato Giuseppe quando este lhes ficou ao alcance... das lambidelas.



O gato, de pelo avermelhado, sentou-se com calma e não se preocupou com os cães, desfrutando da sua nova amizade.



Esta é a prova de que os cães e os gatos podem dar-se muito bem.