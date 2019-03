Gato cego em abrigo conquista casal e torna-se o protagonista da família

Elliot e Nathanial Green foram a um abrigo para escolher um gato, mas foi um felino que os escolheu a eles.

Elliot e Nathanial Green queriam adotar um gato e nada melhor do que um evento de adoção realizado por um abrigo no estado americano da Virgínia para o fazerem. Deslocaram-se ao local para escolherem o felino que mais os apaixonasse, no entanto, eles é que acabaram por ser "os escolhidos".



O casal procurava um gato siamês, mas todos os animais dessa raça já tinham sido adotados. Merlin, um gato cego, decidiu que aquela era a família que procurava.



Merlin era um gatinho quando foi levado para o abrigo e precisava de atenção médica e um lar especiais devido à sua condição.



Quando Elliot e Nathaniel foram para a ala médica para ver Merlin, de dois anos, este veio imediatamente em direção a eles, apesar de não poder vê-los. Começou por cheirá-los e enroscou-se no braço de Elliot.



"Quando Merlin se aconchegou em mim, ficou óbvio que ele era perfeito", Elliot disse a Love Meow, uma página dedicada a estes animais. "Ele estava pronto para ser adotado", concluiu.



O animal usa o toque, olfato e audição para se orientar no espaço.