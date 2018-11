Gato encontra peixe debaixo de lago gelado e tenta desesperadamente apanhá-lo

Felino foi filmadoa a rolar sobre o alvo inatingível.

01:30

"ARE YOU FUCKING KIDDING ME?" pic.twitter.com/FI29qEEyrd — Paul Bronks (@BoringEnormous) November 21, 2018

Os gatos são caçadores e pescadores exímios, mas tudo tem limites. E quando o limite é uma barreira invisível o resultado é hilariante.Um vídeo que já foi visto mais de 600 mil vezes no Twitter mostra um empreendedor felino a tentar pescar um peixe de tamanho apreciável.Só que a presa está do lado de lá de um ‘muro’ de gelo, num lago congelado.O gato bate várias vezes no gelo, salta e rebola na tentativa de agarrar o peixe, mas sem sucesso.